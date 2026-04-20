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    Dematic baut seine Kompetenzen im Bereich der flexiblen Automatisierung durch Partnerschaft mit GreyOrange aus

    KI-gestützte Funktionen helfen Kunden, ihre Flexibilität zu erhöhen, Abläufe zu optimieren und mehr Wert aus Automatisierungsinvestitionen zu ziehen

    ATLANTA, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- Dematic, ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen für Lieferketten, gibt eine strategische Partnerschaft mit GreyOrange bekannt, einem weltweit führenden Anbieter KI-gestützter Software für die Lagerorchestrierung und Bestandsverwaltung im Einzelhandel. Damit baut Dematic seine Kompetenzen im Bereich der flexiblen Automatisierung aus und stellt seinen Kunden skalierbare Lösungen für Vertrieb und Auftragsabwicklung bereit. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Dematic GreyMatter von GreyOrange anbieten, eine KI-gestützte Plattform, die Roboter und Arbeitsabläufe koordiniert, um Geschwindigkeit und Genauigkeit zu verbessern.

    Dematic Expands Flexible Automation Capabilities Through GreyOrange Partnering Relationship

    „Die heutigen Lagerumgebungen sind komplexer denn je und erfordern eine nahtlose Abstimmung zwischen Menschen, Robotern sowie Systemen", sagte Mike Larsson, Präsident von Dematic und Mitglied des Vorstands von KION. „Unsere Partnerschaft mit GreyOrange unterstreicht das Engagement von Dematic, flexible, leistungsstarke Lösungen bereitzustellen, die Kunden helfen, sich anzupassen und sicher zu skalieren. Durch die Integration von GreyMatter erweitern wir unseren Ansatz in der flexiblen Automatisierung um eine stärker vereinheitlichte Integrationsfähigkeit, die Kunden dabei unterstützt, bestehende Investitionen optimal zu nutzen und zugleich neue Effizienz- und Agilitätsniveaus zu erschließen."

    Flexible Automatisierung vorantreiben
    Diese Partnerschaft stellt eine Erweiterung und Beschleunigung des Software-Ökosystems von Dematic dar und stärkt die Fähigkeit des Unternehmens, flexible Automatisierungslösungen bereitzustellen, indem die GreyMatter-Plattform in das bestehende Softwareportfolio von Dematic integriert wird. Gemeinsam verbinden diese Fähigkeiten unterschiedliche Technologien und integrieren Abläufe über Multi‑Agenten‑Lagerumgebungen hinweg.

    Durch die Einbindung dieser Fähigkeit in sein Software-Orchestrierungsökosystem ermöglicht Dematic seinen Kunden, stationäre Automatisierung, autonome mobile Roboter (AMRs) und menschliche Arbeitsabläufe innerhalb eines einheitlichen Systems besser zu koordinieren. Das Ergebnis sind mehr Transparenz im Betrieb, Optimierung in Echtzeit sowie die nötige Flexibilität, um sich an veränderte Abläufe in der Auftragsabwicklung anzupassen und zugleich den Wert bestehender Automatisierungsinvestitionen zu maximieren.

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    PR Newswire (dt.)
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