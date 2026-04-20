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    DN Group AG: Neon Equity 10 % Anleihe & Soapeya mit Top-Bewertung + Erfolge in Ghana

    Soapeya vereint wirksame Handhygiene, Schutz des Hautmikrobioms und ökologische Verantwortung – wissenschaftlich bestätigt und bereits erfolgreich im Praxiseinsatz erprobt.

    DN Group AG: Neon Equity 10 % Anleihe & Soapeya mit Top-Bewertung + Erfolge in Ghana
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Soapeya erhielt vom unabhängigen Institut Dermatest das Prüfungsurteil „exzellent“: zuverlässige Schmutzentfernung, deutliche Keimreduktion, nicht austrocknend und ohne künstliche Zusatzstoffe.
    • In Tests zeigte Soapeya eine signifikante Reinigungsleistung von 99,5 % bei zuvor stark verschmutzten Händen, vergleichbar mit moderner Flüssigseife und Wasser.
    • rRNA-Gensequenzierung belegte, dass Soapeya das natürliche Hautmikrobiom nicht angreift und die mikrobielle Diversität stabil hält; Produkt qualifizierte sich für das „Microbiome-Friendly“-Siegel.
    • Alle Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar und basieren auf nachwachsenden Rohstoffen; Soapeya spart vollständig Wasser und vermeidet negative Umweltauswirkungen herkömmlicher Seifen.
    • Erste Praxiseinsätze in Ghana (mit Plan International) verliefen durchweg positiv: insbesondere Frauen in der Feldarbeit profitierten von verbesserter Handhygiene, reduzierten Schwielen und schneller zurückgehenden Hautrissen.
    • Für die kommenden Monate ist ein nationaler und internationaler Produkt-Rollout geplant; die DN Group begleitet SW Save the Water als Investor und strategischer Berater, um ökologischen/gesellschaftlichen Impact durch wirtschaftlichen Erfolg zu ergänzen.






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