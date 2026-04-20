Express-Zertifikat auf Infineon mit 12% Chance und 40% Sicherheitspuffer

Wer auch nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Wochen mit Hilfe der Infineon-Aktie hohe Renditen erzielen möchte und gleichzeitig das Kursrisiko des direkten Aktieninvestments reduzieren möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf eine Investition das Infineon Express 7-Zertifikat der RBI ins Auge fassen.

Die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) befand sich seit ihrem Joch vom 26.2.26 bei 48,23 Euro in einer steilen Abwärtsbewegung, die am 19.3.26 bei 36,70 Euro ihren vorläufigen Tiefpunkt fand. Mittlerweile wird die Aktie nach ihrem neuen Jahreshoch vom 17.4.26 bei 49 Euro bei 48 Euro gehandelt. Da Infineon einer der größten Profiteure des hohen Energiebedarfes beim KI-Einsatz sein dürfte und Lösungen für mehr Energieeffizienz in Rechenzentren habe, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem von 40 auf 48 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

12%-Chance und 40% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Infineon-Aktie vom 15.5.26 wird als Startwert für das Express-Zertifikat fixiert. Bei 60 Prozent des Startwertes wird die Barriere liegen. Wenn die Aktie in 12 Monaten am ersten Bewertungstag, dem 14.5.27, auf oder oberhalb des vorzeitigen Auszahlungslevels, der an diesem Tag noch mit dem Startwert identisch sein wird, dann wird das Zertifikat mit 100 Prozent plus der Bonuszahlung von 12 Prozent vorzeitig zurückbezahlt.

Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Auszahlungslevels, dann verlängert sich die Laufzeit des Zertifikates zumindest bis zum nächsten Bewertungstag (18.5.28), nach dem das Zertifikat mit 124 Prozent des Ausgabepreises zurückbezahlt wird, wenn die Aktie oberhalb der nunmehr auf 90 Prozent des Startwertes reduzierten Tilgungsschwelle notierte. Die Vorgangsweise der sinkenden Tilgungsschwelle um 10 Prozent und der steigenden Bonuszahlungen um jeweils 12 Prozent pro Beobachtungsperiode wird auch in den folgenden Laufzeitjahren angewendet.

Läuft das Zertifikat mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (15.5.31), dann wird es bereits dann mit dem Höchstbetrag von 1.600 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs an diesem Tag auf oder oberhalb der bei 60 Prozent des Startwertes liegenden Barriere notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere, dann erhalten Anleger eine am 15.5.26 errechnete Anzahl von Infineon-Aktien zugeteilt. Der Eurogegenwert des Bruchstückanteils wird Anlegern gutgeschrieben.

Das RBI-Express-Zertifikat auf die Infineon-Aktie (ISIN: AT0000A3TK31) mit maximaler Laufzeit bis 20.5.31 kann noch bis 13.5.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Das Express-Zertifikat auf die Infineon-Aktien ermöglicht Anlegern in fünf Jahren bei einem Aktienkursrückgang von bis zu 40 Prozent eine Bonuschance von 12 Prozent pro Jahr.