JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 300 auf 350 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal dürfte unter Beweis stellen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei Tesla inzwischen auseinander gedriftet seien, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die mittelfristigen Triebfedern bewegten sich im Schneckentempo./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 338,5EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 $ , was einem Rückgang von -12,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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