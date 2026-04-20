JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla von 300 auf 350 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bericht zum ersten Quartal dürfte unter Beweis stellen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei Tesla inzwischen auseinander gedriftet seien, schrieb Philippe Houchois am Sonntag. Die mittelfristigen Triebfedern bewegten sich im Schneckentempo./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2026 / 14:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 338,5EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 300
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
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