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    Unicredit legt nach

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    scharfe Kritik an Commerzbank-Modell

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit kritisiert Commerzbank Geschäftsmodell
    • Unicredit fordert Fokus auf Deutschland und Polen
    • Unicredit treibt Übernahme und Kapitalerhöhung voran
    Unicredit legt nach - scharfe Kritik an Commerzbank-Modell
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank -Großaktionärin Unicredit hält den Übernahmekampf mit grundsätzlicher Kritik am Geschäftsmodell des Dax -Konzerns am Leben. Die Commerzbank schreibe eine "Geschichte operativer Underperformance" und sei gemessen an ihren Fundamentaldaten inzwischen überbewertet, schreibt die Unicredit in einer aktuellen Präsentation mit dem Titel "Commerzbank. Ein neues Kapitel". Das Frankfurter Institut weise strukturelle Schwächen auf, so die Analyse der Unicredit.

    Unicredit: Commerzbank auf kurzfristigen Erfolg konzentriert

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    "Unicredit ist als bedeutender Aktionär der Ansicht, dass die Commerzbank auf zukünftige Herausforderungen unzureichend vorbereitet ist und sich zu sehr auf kurzfristigen Erfolg konzentriert", teilt das italienische Geldhaus mit. "Unicredit ist der Meinung, dass sich die Commerzbank repositionieren sollte, um für die Zukunft gerüstet zu sein, indem sie das Wachstum beschleunigt und sich auf Investitionen und Transformation konzentriert."

    Nach Dafürhalten der Unicredit sollte die Commerzbank ihren Fokus auf Deutschland und Polen verstärken und gleichzeitig ihre internationalen Aktivitäten zurückfahren. Letztere seien überdimensioniert, fragmentiert, risikoreicher, operativ komplex und ineffizient, meint Unicredit.

    Italiener werben seit September 2024 für Übernahme

    Unicredit-Chef Andrea Orcel wirbt seit dem Einstieg seines Instituts im September 2024 für eine Commerzbank-Übernahme. Europa brauche im Wettlauf mit starken US-Geldhäusern größere Banken.

    Die Unicredit, die mit einem direkten Anteil von 26 Prozent bereits größter Aktionär der Commerzbank ist und nach jüngsten Angaben insgesamt Zugriff auf knapp unter 30 Prozent der Anteile hat, hatte Mitte März ein freiwilliges Tauschangebot für sämtliche Commerzbank-Aktien angekündigt. In einer außerordentlichen Hauptversammlung am 4. Mai will sich die Unicredit die Zustimmung ihrer Aktionäre für die nötige Kapitalerhöhung einholen.

    Die Commerzbank sieht keinen Mehrwert in einem Zusammenschluss der beiden Großbanken und weist das aus ihrer Sicht feindliche Vorgehen Orcels zurück. Anfang Mai will die Commerzbank neue Finanzziele verkünden./ben/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 24.414 auf Ariva Indikation (20. April 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,96 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -6,49 %/+15,51 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen eines Strategiewechsels von CEO Orlopp und um Übernahme‑Spekulationen durch Unicredit (Umgehung der Meldepflicht, Kritik am Verkauf des Bundes für 13,20 €). Weiteres Thema sind Kursentwicklung und Rally, Zielmarken um 36–40 €, strukturierte Produkte (Inliner mit Barriere 40) sowie Quartalszahlen als möglicher Kurs‑Katalysator.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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