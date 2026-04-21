HSBC kürt Alphabet und Amazon zu Top-Favoriten der Berichtssaison

Zum Auftakt der Berichtssaison positioniert sich die britische Großbank HSBC klar und rückt unter den viel beachteten "Magnificent Seven" insbesondere Alphabet und Amazon in den Fokus. Trotz geopolitischer Spannungen und erhöhter Marktvolatilität sehen die Analysten erhebliches Kurspotenzial.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Die Erwartungen an die laufende Berichtssaison sind hoch. Laut Daten von S&P Capital IQ wird für das erste Quartal ein Gewinnwachstum je Aktie von 12,3 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert. Damit liegt die Schätzung über dem langfristigen Durchschnitt von 11,4 Prozent seit 2009.

Alphabet: KI als Wachstumstreiber

Für Alphabet sehen die Analysten von HSBC besonders starkes Potenzial. Die steigende Nachfrage nach künstlicher Intelligenz dürfte sich als zentraler Kurstreiber erweisen. Im Fokus stehen dabei die firmeneigenen KI-Modelle Gemini 3.0 und 3.1 Pro.

Diese Technologien wirken sich laut HSBC über mehrere Geschäftsbereiche hinweg positiv aus – von präziserem Werbe-Targeting bis hin zu einer verbesserten Nutzererfahrung auf YouTube.

HSBC bewertet die Aktie mit "Buy" und setzt ein Kursziel von 385 US-Dollar.

Alphabet plant zudem eine deutliche Ausweitung der Investitionen. Für 2026 werden Investitionsausgaben von bis zu 185 Milliarden US-Dollar erwartet, deutlich über bisherigen Prognosen. Gleichzeitig rechnet die Bank mit steigenden Umsätzen und operativen Gewinnen, insbesondere durch das Cloud-Geschäft.

Amazon: Profiteur des Cloud- und KI-Booms

Auch Amazon gehört laut HSBC zu den aussichtsreichsten Kandidaten der Berichtssaison. Insbesondere die Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) dürfte vom globalen Infrastrukturboom rund um KI profitieren.

Eigene Chipentwicklungen wie Trainium und Graviton verschaffen dem Unternehmen zusätzliche Wettbewerbsvorteile.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Flexibilität der Plattform, die Unternehmen Zugang zu mehr als 20 führenden KI-Modellen bietet. Dies führe zu einer starken Auftragslage und wachsender Nachfrage.

HSBC vergibt auch hier ein "Buy"-Rating und sieht das Kursziel bei 280 US-Dollar. Zudem wird erwartet, dass Amazon in den kommenden zwei Jahren mehr Rechenkapazitäten aufbauen wird als jeder andere Cloud-Anbieter weltweit.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



