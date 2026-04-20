Marvell Technology Aktie klettert deutlich - 20.04.2026

Die Marvell Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,67 % auf 126,08€ zulegen. Das sind +5,63 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,40 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Marvell Technology Aktie. Nach einem Plus von +1,40 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 126,08€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Marvell Technology ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die in den Bereichen Cloud, 5G und Automotive eingesetzt werden. Mit einem Fokus auf spezialisierte Produkte und strategische Akquisitionen behauptet sich Marvell gegen Konkurrenten wie Broadcom und Intel.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Marvell Technology Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +89,49 %.

Allein seit letzter Woche ist die Marvell Technology Aktie damit um +17,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +64,01 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Marvell Technology +73,58 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Marvell Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,50 % 1 Monat +64,01 % 3 Monate +89,49 % 1 Jahr +195,05 %

Informationen zur Marvell Technology Aktie

Stand: 20.04.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 874 Mio. Marvell Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,43 Mrd.EUR € wert.

Google plant mit Marvell eine neue Generation von KI-Chips und könnte damit seine Position im Halbleitermarkt gegenüber Nvidia stärken.

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Ob die Marvell Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Marvell Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.