BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 18,39EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 11,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00 € , was einem Rückgang von -24,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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