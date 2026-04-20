BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 18,39EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anil Shenoy
Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 11,50
Währung: EUR
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