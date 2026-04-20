ARI Motors startet Börsengang in Schweden – Gratisaktien & Lieferfahrzeug
ARI Motors zündet die nächste Stufe: Mit der geplanten Börsennotierung der Tochter ARVIA in Schweden rückt autonome Liefermobilität in die industrielle Realität.
Foto: ARI Motors GmbH
- ARI Motors beginnt den Börsengangsprozess für die Tochter ARVIA am schwedischen Spotlight Stock Market; Listing soll via Reverse-Takeover (RTO) über eine schwedische Holding erfolgen und binnen Monaten umgesetzt werden.
- Schweden gewählt wegen bestehender Kontakte zum Spotlight und wegen eines innovationsfreundlichen, regulierungsfähigen Umfelds für autonome Mobilität mit laufenden Pilotprojekten.
- Geplante Kapitalmaßnahme: Rund EUR 2 Mio. Kapitalerhöhung auf Ebene ARVIA zur Finanzierung von Technologieintegration, Softwareentwicklung und Vorbereitung der Serienproduktion; erste Investorgespräche bereits geführt.
- Beteiligung der ARI-Aktionäre: Geplante Zuteilung von Gratisaktien der ARVIA im Verhältnis 10:1 (10 ARI-Aktien = 1 ARVIA-Aktie), final abhängig von Transaktionsstruktur und regulatorischen Bedingungen.
- Produktfortschritt: Zwei autonome Lieferfahrzeuge in Fertigung (Tschechien); Fertigstellung des ersten Prototyps für Mai 2026 vorgesehen, anschließende Präsentation bei potenziellen Kunden (u. a. USA).
- Skalierungspotenzial: Bestehende Programme mit bis zu 7.000 Fahrzeugen und Management-Projektion von bis zu 10.000 Fahrzeugen binnen drei Jahren; zusätzliches Marktpotenzial in sicherheitsrelevanten bzw. staatlichen Einsatzfeldern.
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