GOLDMAN SACHS stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 99 auf 97 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028 und berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen für Porsche AG und Traton./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:29 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,17 % und einem Kurs von 90,28EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Christian Frenes

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 99

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

