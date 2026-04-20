GOLDMAN SACHS stuft ALSTOM auf 'Sell'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 21,50 auf 18,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem schwachen zweiten Geschäftshalbjahr 2025/26 und Ausblick auf 2026/27 kappte Daniela Costa am Freitag ihre Schätzungen für den Industriekonzern./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 06:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,56 % und einem Kurs von 17,41EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 18,50
Kursziel alt: 21,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Daniela Costa
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 18,50
Kursziel alt: 21,50
Währung: EUR
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