GOLDMAN SACHS stuft BAYER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals dürfte über den Erwartungen liegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Die anstehende mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht stehe zunächst im Fokus. Quigley wartet aber die Entscheidung ab./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:23 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 40,84EUR auf Tradegate (20. April 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 55,00 € , was eine Steigerung von +34,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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