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    AKTIEN IM FOKUS

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    Commerzbank top - Deutsche Bank flop

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank Aktien +1% auf 36,43 Euro nach Upgrade
    • Bocahut bevorzugt Commerzbank gegenüber Deutscher Bank
    • Unicredit sieht operative Schwächen und Überbewertung
    AKTIEN IM FOKUS - Commerzbank top - Deutsche Bank flop
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Commerzbank haben sich am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt mit einem ebenso schwachen europäischen Bankensektor positiv abgesetzt. Sie gewannen im frühen Handel unter den führenden Dax -Werten 1 Prozent auf 36,43 Euro und profitierten dabei von einer Hochstufung durch die Barclays Bank von "Equal Weight" auf "Overweight".

    Deren Analystin Flora Bocahut bevorzugt in Deutschland nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Papiere der Deutschen Bank verloren zuletzt 2,8 Prozent auf 28,10 Euro.

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    Der Vorstoß der Unicredit sichere Commerzbank-Aktien ab, schrieb Bocahut. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen.

    Die Italiener übten derweil scharfe Kritik an der Commerzbank. Die Commerzbank schreibe eine "Geschichte operativer Underperformance" und sei gemessen an ihren Fundamentaldaten inzwischen überbewertet, schrieb die Unicredit in einer aktuellen Präsentation mit dem Titel "Commerzbank. Ein neues Kapitel". Das Frankfurter Institut weise strukturelle Schwächen auf, hieß es./ajx/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,75 % und einem Kurs von 28,10 auf Tradegate (20. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,59 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +14,10 %/+42,63 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen eines Strategiewechsels von CEO Orlopp und um Übernahme‑Spekulationen durch Unicredit (Umgehung der Meldepflicht, Kritik am Verkauf des Bundes für 13,20 €). Weiteres Thema sind Kursentwicklung und Rally, Zielmarken um 36–40 €, strukturierte Produkte (Inliner mit Barriere 40) sowie Quartalszahlen als möglicher Kurs‑Katalysator.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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