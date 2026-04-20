Delivery Hero: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Da der Ausbau der Beteiligung des Fahrdienstvermittlers Uber als positiv eingeschätzt wird, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 35,10 Euro (Barclays Capital) ihre Kaufempfehlungen für die Delivery Hero-Aktie. Für sehr risikobereite Anleger, die der Aktie weiteres Steigerungspotenzial auf zumindest 23 Euro zutrauen, könnte sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Auch die Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43) konnte sich nach ihrem kräftigen Kursrückgang zwischen Ende Januar und Mitte März von 27 auf bis zu 14,50 Euro deutlich erholen. Nachdem die Aktie am 17.4.28 zeitweise bei 21,80 Euro gehandelt wurde, startete sie schwächer bei 20,50 Euro in die neue Handelswoche.

Call-Optionsschein mit Strike bei 21 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis 21 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU419U2, wurde beim Delivery Hero-Aktienkurs von 20,50 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats ein Anstieg auf 23 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+37 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,11 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,11 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA3HTZ7, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 20,50 Euro mit 0,27 – 0,28 Euro taxiert.

Wenn die Delivery Hero-Aktie in nächster Zeit auf 23 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,48 Euro (+71 Prozent) erhöhen – sofern die Delivery Hero-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,059 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Delivery Hero-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,059 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN7Y559, wurde beim Delivery Hero-Kurs von 20,50 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Delivery Hero-Aktie auf 23 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,59 Euro (+48 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Hebelprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.