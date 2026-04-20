Trump öffnet die Tür für LSD und MDMA – diese Aktien sind im Börsenrausch

Trump sagte bei der Unterzeichnung im Oval Office, die Anordnung werde "den Zugang zu neuen medizinischen Forschungsergebnissen und Behandlungen auf der Grundlage psychedelischer Substanzen drastisch beschleunigen". Er betonte, diese experimentellen Behandlungen hätten in vielen Fällen das Potenzial gezeigt, das Leben von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und Depressionen grundlegend zu verändern. Das gelte auch für Veteranen.

US-Präsident Donald Trump hat am Samstag ein Dekret unterzeichnet, das den Zugang zu Forschung und Behandlungen mit psychedelischen Substanzen deutlich beschleunigen soll. Nach Angaben von Seeking Alpha könnte der Schritt Patienten den Zugang zu Wirkstoffen wie Psilocybin, Ibogain, Lysergsäurediethylamid und 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin erleichtern. Im Fokus stehen vor allem neue Therapieansätze gegen Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, Angststörungen und Suchterkrankungen.

US-Arzneimittelbehördenchef Marty Makary sagte laut Marijuana Moment, seine Behörde werde drei nationale Prioritätsgutscheine für Psychedelika ausgeben. Diese Gutscheine sollen Prüfverfahren für Therapien beschleunigen, die aus Sicht der Regierung nationalen Prioritäten entsprechen. Makary sagte, Medikamente könnten unter dem neuen Programm "innerhalb von Wochen zugelassen werden – nicht in einem Jahr oder mehr, sondern in Wochen".

Schon im Vorfeld hatte der Markt auf entsprechende Signale reagiert. Wie CBS News berichtete, plante Trump bereits, eine Anordnung zur Ausweitung der Forschung rund um Ibogain zu unterzeichnen. Daraufhin legten die Aktien mehrerer Unternehmen aus dem Bereich psychedelischer Therapien zu. Dazu zählen unter anderem die Papiere von Atai Beckley.

Die Aktien von Compass Pathways, GH Research, Definium Therapeutics und Cybin legten ebenfalls zu.

Die Entscheidung dürfte die Debatte über neue Therapien in der Psychiatrie neu anheizen. Für die Branche ist das ein politisches Signal mit erheblicher Tragweite. Für Investoren ist es zugleich ein Hinweis darauf, dass Washington den Zugang zu innovativen Behandlungsformen künftig deutlich schneller öffnen könnte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



