Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 20.04. - ATX schwach -1,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 24.345,71 PKT und verliert bisher -1,19 %.
Top-Werte: RWE +2,27 %, Commerzbank +1,69 %, Deutsche Boerse +1,33 %
Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,19 %, SAP -1,75 %, Volkswagen (VW) Vz -1,70 %
Der MDAX steht bei 31.435,90 PKT und verliert bisher -1,34 %.
Top-Werte: Lanxess +4,37 %, Jenoptik +1,59 %, Nordex +1,31 %
Flop-Werte: AUTO1 Group -3,88 %, Jungheinrich -3,05 %, Nemetschek -2,76 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:17) bei 3.707,27 PKT und fällt um -1,13 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +2,24 %, Elmos Semiconductor +1,70 %, Jenoptik +1,59 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,95 %, Nemetschek -2,76 %, Eckert & Ziegler -2,43 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.972,32 PKT und fällt um -1,11 %.
Top-Werte: Iberdrola +1,66 %, Deutsche Boerse +1,33 %, Enel +0,92 %
Flop-Werte: UniCredit -4,48 %, SAFRAN -2,82 %, EssilorLuxottica -2,59 %
Der ATX bewegt sich bei 5.879,08 PKT und fällt um -1,40 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,32 %, OMV +1,54 %, Verbund Akt.(A) +0,69 %
Flop-Werte: DO & CO -5,31 %, Raiffeisen Bank International -2,98 %, voestalpine -2,79 %
Der SMI steht aktuell (09:59:37) bei 13.213,11 PKT und fällt um -1,13 %.
Top-Werte: Swisscom +1,57 %, Kuehne + Nagel International +0,95 %, Zurich Insurance Group +0,05 %
Flop-Werte: Nestle -3,61 %, Amrize -2,69 %, Geberit -1,88 %
Der CAC 40 steht bei 8.314,24 PKT und verliert bisher -1,08 %.
Top-Werte: Euronext +1,35 %, ENGIE +1,26 %, ORANGE +1,21 %
Flop-Werte: SAFRAN -2,82 %, EssilorLuxottica -2,59 %, Dassault Systemes -2,53 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:23:34) bei 3.146,22 PKT und fällt um -0,66 %.
Top-Werte: Telia Company +1,69 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +1,33 %, Tele2 (B) +0,92 %
Flop-Werte: Alfa Laval -2,52 %, SSAB Registered (A) -2,03 %, Skanska (B) -1,52 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.790,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,05 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,70 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,34 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -3,56 %, Viohalco -2,31 %, Jumbo -2,07 %
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