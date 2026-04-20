Irans Außenministerium
Aktuell keine Verhandlungen geplant
- Iran hat noch keine Entscheidung zu US-Gesprächen
- Außenamtssprecher Baghai bei Pressekonferenz in Teheran
- US-Vertreter sollen Montagabend in Islamabad eintreffen
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat eigenen Angaben zufolge noch keine Entscheidung über weitere Verhandlungen mit den USA getroffen. "In dieser Hinsicht wurde keine Entscheidung getroffen", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai bei einer Pressekonferenz in Teheran. Eine weitere Verhandlungsrunde sei aktuell nicht geplant, sagte der Sprecher.
Kurz vor dem Auslaufen der Feuerpause im Iran-Krieg am Mittwoch kündigte US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft zu neuen Verhandlungen an. Seine Vertreter werden demnach am Montagabend in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad eintreffen. Die iranische Führung lehnt laut einem Bericht der Staatsagentur Irna ein weiteres Treffen mit US-Vertretern unterdessen ab./arb/DP/nas
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.