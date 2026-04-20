HIKMICRO, Weltmarktführer im Bereich der intelligenten Wärmebildtechnik, feiert sein 10-jähriges Jubiläum mit der Einführung des bahnbrechenden KI-gestützten SuperScene-Modus

Der SuperScene Modus ist weit mehr als nur eine neue Funktion und stellt einen Übergang von der einfachen Bildaufnahme zu sofortigen, umsetzbaren Erkenntnissen dar. Durch die Einbettung eines Jahrzehnts an Praxiserfahrung in eine KI-gesteuerte Analyse beseitigt HIKMICRO die Komplexität, die die Wärmebildtechnik bisher eingeschränkt hat, und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und Leistung.

HANGZHOU, China, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- HIKMICRO feiert mit der Einführung des SuperScene-Modus sein 10-jähriges Bestehen als Weltmarktführer für intelligente Wärmebildtechnik. Dieser KI-gestützte Durchbruch ermöglicht schnellere, einfachere und leichter zugängliche thermische Inspektionen für Fachleute und Heimwerker aller Erfahrungsstufen.

„Unsere Vision war es von Anfang an, Wärmebildlösungen von Nischenanwendungen auf den Massenmarkt zu bringen und dabei mehr Intelligenz und Zugänglichkeit zu bieten", sagt Stefan Li, Overseas General Manager bei HIKMICRO. „Der SuperScene-Modus markiert ein neues Kapitel in dieser Vision. Diese fortschrittliche Technologie bindet das Wissen erfahrener Fachleute direkt in unsere Produkte ein, so dass jeder Anwender wie ein Experte arbeiten kann."

Von der Erkennung zur Entscheidung

Die Wärmebildtechnik kann verborgene Probleme aufdecken, aber die korrekte Gerätekonfiguration und Bildinterpretation haben sich lange als Hindernis erwiesen. Das Einstellen von Parametern, das Verstehen von Wärmemustern und das Erstellen genauer Diagnosen erfordern in der Regel Ausbildung und Erfahrung. Der SuperScene-Modus beseitigt diese Hindernisse durch seine zweischichtige Architektur.

Erstens optimieren die Expertenvoreinstellungen, See like an Expert, automatisch die Kameraeinstellungen für gängige Inspektionsszenen wie Wasserleckagen, Dämmung, Fußbodenheizung, Elektrik, Makro, Solarzellen und mehr. Das spart Zeit und vermeidet Rätselraten, so dass jede Inspektion mit den richtigen Einstellungen beginnt. Für Fachleute bieten erweiterte Szenen wie Insulation Pro und Condensation verbesserte visuelle Warnungen und die Integration von Umgebungsdaten für tiefere diagnostische Einblicke.