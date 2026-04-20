    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kaum Sorge vor Kerosin-Engpässen in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit der Deutschen sorgt sich kaum um Kerosin
    • 54 Prozent lehnen höhere Flugticketpreise ab
    • YouGov befragte 9.912 Personen 17-19 April 2026
    Umfrage - Kaum Sorge vor Kerosin-Engpässen in Deutschland
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die meisten Menschen in Deutschland machen sich einer Umfrage zufolge kaum Sorgen über drohende Engpässe bei Kerosin und damit Einschränkungen im Flugverkehr. Nur 17 Prozent der Befragten sind stark beunruhigt über eine mögliche Kerosin-Knappheit, wie eine repräsentative Yougov-Umfrage ergab. 32 Prozent sind überhaupt nicht besorgt, 41 Prozent nur wenig beziehungsweise mittel.

    Höhere Flugpreise aufgrund steigender Kerosinkosten würde eine Mehrheit der Menschen der Umfrage zufolge nicht hinnehmen wollen. 54 Prozent der Befragten wären nicht bereit, höhere Ticketpreise der Airlines zu akzeptieren. 14 Prozent würden mehr zahlen, wobei Befragte mit höherem Haushaltsnettoeinkommen (mehr als 3.000 Euro) eher dazu bereit wären (18 Prozent) als Befragte mit einem geringeren Haushaltsnettoeinkommen unter 1.500 Euro (11 Prozent).

    Yougov befragte nach eigenen Angaben 9.912 Personen in Deutschland ab 18 Jahren vom 17. bis 19. April 2026./sl/DP/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Umfrage Kaum Sorge vor Kerosin-Engpässen in Deutschland Die meisten Menschen in Deutschland machen sich einer Umfrage zufolge kaum Sorgen über drohende Engpässe bei Kerosin und damit Einschränkungen im Flugverkehr. Nur 17 Prozent der Befragten sind stark beunruhigt über eine mögliche Kerosin-Knappheit, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     