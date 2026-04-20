Mercedes-Benz-Aktie: Fragile Erholung im Schatten des Abwärtstrends

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 52,26 Euro (Stand 17.04.2026). Damit notiert die Mercedes-Benz-Aktie klar unterhalb des 3-Jahres-Hochs von 76,70 Euro und zugleich spürbar über dem 3-Jahres-Tief von 47,05 Euro. Aus technischer Sicht bewegt sich der Wert damit im unteren Drittel der Spanne der vergangenen drei Jahre. Vom Tief hat sich die Aktie um rund 17 bis 18 Prozent nach oben abgesetzt, zum Hoch besteht dagegen noch ein Abstand von gut 30 Prozent. Das unterstreicht, dass der übergeordnete Druck der vorangegangenen Abwärtsphase noch nicht vollständig abgebaut ist.

Im Drei-Jahres-Zeitraum zeigt die Aktie der Mercedes-Benz Group ein wechselhaftes Bild mit klaren Trendphasen. Nach Kursen um 70 Euro im Frühjahr 2023 setzte sich zunächst ein Aufwärtstrend fort, der im April 2024 im Bereich des 3-Jahres-Hochs bei 76,70 Euro gipfelte. Anschließend drehte das Bild deutlich: Ab Mitte 2024 dominierte eine Abwärtsbewegung, die im April 2025 im 3-Jahres-Tief bei 47,05 Euro mündete. Seitdem versucht die Aktie, sich von diesem Tief zu lösen, bleibt aber in einer breiten Seitwärts- bis Erholungsphase gefangen, die von wiederholten Rückschlägen geprägt ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie als Trendfilter

Die Kurse der vergangenen Monate schwankten überwiegend zwischen etwa 50 und 62 Euro, mit einem Schwerpunkt im Bereich um 55 bis 57 Euro. Daraus lässt sich die 200-Tage-Linie näherungsweise bei rund 56 Euro verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 52,26 Euro handelt die Aktie damit um etwa 6 bis 7 Prozent unter ihrer langfristigen Durchschnittslinie. Charttechnisch signalisiert diese Konstellation einen intakten übergeordneten Abwärtstrend beziehungsweise zumindest eine anhaltende Schwächephase. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt die Erholung anfällig für Rückschläge.

Unterstützungen und Widerstände im Chartbild

Auf der Unterseite ist der Bereich um 47 bis 50 Euro die zentrale Unterstützungszone. Hier markierte die Aktie im April 2025 ihr 3-Jahres-Tief und prallte in der Folge mehrfach nach oben ab. Eine weitere, kurzfristig wichtige Unterstützung verläuft im Bereich um 52 Euro, wo der Kurs seit Herbst 2025 und erneut im Frühjahr 2026 wiederholt Halt gesucht hat. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 60 und 62 Euro auf einen markanten Widerstand, der sich aus mehreren Hochpunkten Ende 2025 ableiten lässt. Darüber stellen die Zonen um 70 bis 72 Euro sowie das 3-Jahres-Hoch bei 76,70 Euro die nächsten großen Hürden dar. Erst ein Ausbruch über diese Marken würde das langfristige Bild wieder klar zugunsten der Bullen drehen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vinci Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.