PVA TePla Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 20.04.2026

Die PVA TePla Aktie notiert aktuell bei 37,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,92 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,74 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PVA TePla Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,11 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,10€, mit einem Plus von +4,92 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von PVA TePla einen Gewinn von +35,10 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um +14,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,08 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +62,54 % gewonnen.

Während PVA TePla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,94 %. Damit gehört PVA TePla heute zu den auffälligeren Werten.

PVA TePla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,88 % 1 Monat +32,08 % 3 Monate +35,10 % 1 Jahr +143,22 %

Informationen zur PVA TePla Aktie

Stand: 20.04.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 790,83 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -0,92 %.

PVA TePla Aktie jetzt kaufen?

Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.