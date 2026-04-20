Barclays hebt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 36,43 auf Tradegate (20. April 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,62 %.

Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,05 Mrd..

Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -6,62 %/+15,35 % bedeutet.