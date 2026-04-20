ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro
- Barclays hebt Kursziel Commerzbank auf 42 Euro
- Aktien auf Overweight hochgestuft von Equal Weight
- Bocahut bevorzugt Commerzbank statt Deutsche Bank
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Commerzbank von 36 auf 42 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Der Vorstoß der Unicredit sichere Commerzbank-Aktien ab. Der Kurs liege gerade so eben über dem Gebotspreis der Italiener und weitere Käufe könnten für Auftrieb sorgen./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,50 % und einem Kurs von 36,43 auf Tradegate (20. April 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +8,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,05 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -6,62 %/+15,35 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 42 Euro
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Oder aber ein langer, nervenaufreibender Kampf für sie selbst mit mehr als ungewissen Ausgang und evtl. Rauswurf
Ich glaube ich weiß wie sie sich entscheiden wird