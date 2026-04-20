ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Hold'
- Deutsche Bank senkt Kursziel ProSiebenSat1 auf 5,2€
- Einstufung bleibt Hold trotz Kurszielsenkung
- ITV und M6 profitieren 2026 im Werbegeschäft von WM
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 4,34 auf Tradegate (20. April 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um +12,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,93 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,02 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -8,51 %/+82,98 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 5,2 Euro
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Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
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https://www.fnp.de/na-pressemitteilungen/gemeinsam-stark-die-linearen-sender-der-prosiebensat-gruppe-und-joyn-wachsen-2025-deutlich-zr-94101187.html
so einen Absturz nach einer Übernahme hat es lange nicht gegeben