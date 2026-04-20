ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro
- Barclays senkt Kursziel Deutsche Bank auf 32 Euro
- Aktienrating von Overweight auf Equal Weight gesenkt
- Commerzbank bevorzugt, Erholung erst 2027 erwartet
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 28,04 auf Tradegate (20. April 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,83 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +13,35 %/+41,69 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 32 Euro
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Ich habe die DBK mit Kursziel 100+ auf dem Zettel. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:
- Der Euroraum sieht mehr Zinserhöhungen als Senkungen in den nächsten Jahren. Das Zins-Geschäft der Banken bleibt stark.
- KI/AI wird zu einem RADIKALEN Kahlschlag in der Verwaltung, den Backoffice-/Kontrollprozessen und in der Sachbearbeitung führen. Es werden perspektivisch 90% dieser Kosten wegfallen. Das wird die Bilanzen über Jahrzehnte aufbessern und neue ATH's bei den Banken bringen. DBK Ultra-Long!
Bis Donnerstag Erholung.