Barclays senkt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 28,04 auf Tradegate (20. April 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,83 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +13,35 %/+41,69 % bedeutet.