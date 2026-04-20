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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Kursziel Deutsche Bank auf 32 Euro
    • Aktienrating von Overweight auf Equal Weight gesenkt
    • Commerzbank bevorzugt, Erholung erst 2027 erwartet
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Deutsche Bank auf 'Equal Weight' - Ziel 32 Euro
    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Deutsche Bank von 39 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. In Deutschland präferiert Flora Bocahut nun die Commerzbank gegenüber der Deutschen Bank, wie aus ihrer Branchenanalyse vom Montag hervorgeht. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich gebessert, während sich bei der Deutschen positive Impulse verzögerten. Die Erholung der deutschen Konjunktur zeichne sich nämlich angesichts der geopolitischen Turbulenzen erst 2027 ab./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:11 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,96 % und einem Kurs von 28,04 auf Tradegate (20. April 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 53,83 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +13,35 %/+41,69 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 32 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00, was eine Steigerung von +13,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die künftige Kursentwicklung der Deutsche-Bank‑Aktie: starke bullishe Einschätzungen (Kursziel >100) wegen anhaltend hohem Zinsumfeld und KI‑bedingten Kostensenkungen, technische Kaufsignale über 28,30 €, zugleich Warnungen vor Widerständen und Käufermangel; fundamentale Aspekte: Q1‑Gewinnprognose +19%, Dividendenvorschlag €1, Ausbau im Wealth Management und Peer‑Vergleiche mit Goldman/JPM als Risikoindikator.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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