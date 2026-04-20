+38% zum Börsendebüt – diese neue Drohnen-Aktie lässt Anleger nicht mehr los

Aevex sammelte beim Börsengang mit dem Verkauf von 16 Millionen Aktien rund 320 Millionen US-Dollar ein. Das Unternehmen aus Solana Beach in Kalifornien wird damit mit rund 2,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Der starke Start reiht sich in eine Phase ein, in der Investoren verstärkt auf verteidigungsnahe Firmen setzen, um sich gegen geopolitische Unsicherheiten abzusichern.

Der Börsengang des Drohnenherstellers Aevex ist ein voller Erfolg und unterstreicht den Boom im Verteidigungssektor. Bei seinem Debüt an der New York Stock Exchange sprang die Aktie am Freitag um mehr als 38 Prozent über den Ausgabepreis von 20 US-Dollar. Auch zum Wochenstart setzte sich die Rallye fort: Vorbörslich legten die Titel am Montag weitere rund 20 Prozent zu. Damit wächst das Interesse der Anleger an Unternehmen, die vom weltweiten Anstieg der Rüstungsausgaben profitieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Treiber dieser Entwicklung ist der Wandel moderner Kriegsführung. Unbemannte Systeme spielen in Konflikten von der Ukraine bis zum Nahen Osten eine immer größere Rolle und verdrängen klassische Waffensysteme zunehmend. Aevex liefert Lösungen für luftgestützte Aufklärung, Überwachung und Erkundung an die US-Regierung sowie verbündete Streitkräfte.

Das Geschäft ruht vor allem auf zwei Säulen. Im Segment "Tactical Systems" entwickelt das Unternehmen autonome Verteidigungstechnologien und erzielt damit rund 75 Prozent des Umsatzes. Hinzu kommt "Global Solutions", das Flugzeugmodifikationen sowie technisches Engineering für bemannte und unbemannte Plattformen anbietet. Nach eigenen Angaben hat Aevex bereits mehr als 6.200 Systeme ausgeliefert und identifizierte Auftragschancen im Umfang von mehr als 8,1 Milliarden US-Dollar.

"Im Haushaltsvorschlag des Verteidigungsministeriums für das Geschäftsjahr 2027 wurden über 50 Milliarden US-Dollar für unbemannte autonome Systeme beantragt, was genau dem Kernbereich der von uns angebotenen Systeme und Fähigkeiten entspricht", sagte Firmenchef Roger Wells gegenüber Reuters.

Allerdings bleibt Aevex stark vom Staat abhängig. Im Jahr 2025 entfielen 78 Prozent des Umsatzes auf die US-Regierung und ihre Behörden, im Jahr davor waren es sogar 81 Prozent. Verzögerungen oder Kürzungen bei Verteidigungsbudgets könnten das Wachstum daher spürbar bremsen.

Mit dem gelungenen Börsendebüt reiht sich Aevex in die Riege börsennotierter Drohnen- und Rüstungsfirmen wie Kratos Defense & Security Solutions und AeroVironment ein. Zugleich konkurriert das Unternehmen mit privaten Anbietern wie Anduril Industries oder Shield AI. Für Anleger ist die Botschaft klar: Der Markt für autonome Militärtechnik gilt derzeit als einer der heißesten Zukunftssektoren der Wall Street.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



