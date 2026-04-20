Barclays hebt Ziel für Lanxess auf 14 Euro - 'Underweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 18,33 auf Tradegate (20. April 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -5,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,75 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -45,86 %/+13,70 % bedeutet.