ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Lanxess auf 14 Euro - 'Underweight'
- Barclays hebt Lanxess-Kursziel auf 14 Euro an
- Einstufung bleibt Underweight trotz Kurszielanstieg
- Anil Shenoy hebt Schätzungen trotz Asienproblemen an
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 11,50 auf 14 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitagnachmittag die Schätzungen angesichts der Probleme der asiatischen Konkurrenz durch den Nahost-Krieg. Der hohe Importdruck lasse nach. Shenoy rechnet aber mit einem schwachen ersten Quartal./ag/stk/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 11:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 18,33 auf Tradegate (20. April 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -5,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -45,86 %/+13,70 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 14 Euro
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