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    D-Wave Quantum Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 20.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die D-Wave Quantum Aktie bisher Verluste von -4,45 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der D-Wave Quantum Aktie.

    Besonders beachtet! - D-Wave Quantum Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 20.04.2026
    Foto: D-Wave Quantum Inc.

    D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

    D-Wave Quantum Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die D-Wave Quantum Aktie. Mit einer Performance von -4,45 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute bei der D-Wave Quantum Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei D-Wave Quantum insgesamt ein Minus von -26,08 % zu verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die D-Wave Quantum Aktie damit um +46,67 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei D-Wave Quantum auf -22,98 %.

    D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +46,67 %
    1 Monat +26,53 %
    3 Monate -26,08 %
    1 Jahr +217,12 %
    Stand: 20.04.2026, 10:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um D-Wave als hochvolatilen Quantenaktien-Titel. Nach einer Rallye von rund 23% gab es Teilverkäufe; im Fokus stehen Wachstumspotenzial und Umsatzchance bis 2028 (Kursziel 35–52 USD) sowie Dilution durch eine S-3ASR von ca. 330 Mio. USD. Die Marktkapitalisierung wird mit ca. 5,8 Mrd. USD angegeben. Diskussionen betonen trotz solider Fundamentaldaten ein hohes Kursrisiko und erhöhte Volatilität.

    Zur D-Wave Quantum Diskussion

    Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

    Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,49 Mrd. € wert.

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    Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    D-Wave Quantum

    -3,80 %
    +46,67 %
    +26,53 %
    -26,08 %
    +217,12 %
    +3.031,67 %
    +47,95 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9
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