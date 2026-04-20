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    China nach US-Vorgehen gegen iranischen Frachter besorgt

    Für Sie zusammengefasst
    • China kritisiert gewaltsames Eingreifen der USA
    • China fordert verantwortliches Verhalten und Frieden
    • China ruft zur Nutzung des Fensters für Frieden auf
    China nach US-Vorgehen gegen iranischen Frachter besorgt
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PEKING (dpa-AFX) - China hat das Vorgehen der USA in der Straße von Hormus kritisiert. "Wir sind besorgt über das gewaltsame Eingreifen der USA gegenüber betreffenden Schiffen", sagte Außenamtssprecher Guo Jiakun in Peking. China hoffe, dass sich die jeweiligen Seiten verantwortungsvoll verhalten und an die Vereinbarung zur Waffenruhe halten würden, sagte er.

    Das US-Militär hatte zuvor einen iranischen Frachter angegriffen. Das Vorgehen der US-Marine fiel in die Zeit vor der am Mittwoch endenden Waffenruhe. Trump hatte jüngst wieder Verhandlungsbereitschaft signalisiert. Irans staatliche Nachrichtenagentur Irna sah keine Perspektive für Verhandlungen.

    China forderte, dass das "Fenster für Frieden" genutzt werden sollte. Zudem sollten Bedingungen für ein frühes Ende des Krieges geschaffen werden, sagte Sprecher Guo./jon/DP/stk





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