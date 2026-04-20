DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 4,34EUR auf Tradegate (20. April 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,2

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,20 € , was eine Steigerung von +18,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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