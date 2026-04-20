DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ProSiebenSat.1 auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 4,34EUR auf Tradegate (20. April 2026, 10:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,2
Kursziel alt: 6
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1
Aktieneinstufung neu: neutral
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