BARCLAYS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe dank Vorzieheffekten die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Montag. Er erwartet ähnliche Effekte bei anderen Chemiekonzernen. An den Jahreszielen ändert sich allerdings nichts./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:54 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:54 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 94,60EUR auf Tradegate (20. April 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 87

Kursziel alt: 87

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

