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    SpaceTech

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    Lithium - Der geheime Treibstoff der Raumfahrt

    Ohne Lithium-Ionen-Batterien wären moderne Satelliten, Mars-Rover und die ISS kaum denkbar. Warum das leichte Metall im All zur Schlüsseltechnologie wird.

    SpaceTech - Lithium - Der geheime Treibstoff der Raumfahrt

    Lithium ist längst mehr als nur der Rohstoff für Smartphones und E-Autos. Im Weltraum ist das leichte Metall einer der stillen Helden moderner Missionen.

    Ob Satelliten im Erdschatten, die Energieversorgung der ISS oder Mars-Rover wie Perseverance: Lithium-Ionen-Batterien liefern genau dort Energie, wo Solarpaneele an ihre Grenzen stoßen. Dabei müssen sie extreme Kälte, Hitze, Strahlung und Vakuum überstehen – Bedingungen, unter denen normale Akkus längst versagen würden.

    Besonders spannend ist der Blick nach vorn: Feststoffbatterien und Lithium-Schwefel-Zellen könnten künftige Mond- und Marsmissionen noch leichter, sicherer und leistungsfähiger machen.

    Jetzt erfahren, warum Lithium für die Raumfahrt so entscheidend ist und weshalb dieses kleine Element riesige Sprünge für die Menschheit ermöglicht:

    Lithium - Der geheime Treibstoff der Raumfahrt

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    SpaceTech Lithium - Der geheime Treibstoff der Raumfahrt Wenn wir an die Eroberung des Weltraums denken, fallen uns meist gigantische Raketen, leuchtende Triebwerke oder die unendliche Schwärze des Vakuums ein. Doch im Herzen fast jeder modernen Weltraummission – vom kleinsten Cubesat bis hin zur Internationalen Raumstation (ISS) – verbirgt sich ein unscheinbares Metall, ohne das die moderne Raumfahrt schlichtweg am Boden bleiben würde: Lithium.
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