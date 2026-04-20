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    Trump-Bluff und Iran-Strategie: Ölpreis und Aktienmärkte!

    Das zeigen die Aussagen in einem Tweet von Parlamentssprecher Ghalibaf ganz klar, in dem er auf den Ölpreis und den VIX verweist

    Die Ereignisse vom Wochenende belegen den Bluff von Donald Trump - der Iran aber setzt nun auf die Strategie, den Ölpreis nach oben und die Aktienmärkte nach unten zu bringen! Das zeigen die Aussagen in einem Tweet von Parlamentssprecher Ghalibaf ganz klar, in dem er auf den Ölpreis und den VIX verweist, das alles groteskerweise unter Verweis auf das Kürzel im Bloomberg-Terminal. Trump hingegen ist wieder im Zugzwang und wird nun alles versuchen, die Aktienmärkte zu stützen und den Ölpreis zu drücken - er braucht die Verhandlungen mit dem Iran in Islamabad dazu dringend. Aber seine Triumpf-Posen stärken die Radikalen innerhalb des Teheraner Regimes - und erschweren damit jeglichen Deal noch mehr. Alle Seiten haben rote Linien - die sich diametral entgegen stehen. Die Märkte aber haben längst einen Deal eingepreist, der vermutlich nicht kommen wird..

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Trump-Bluff und Iran-Strategie: Ölpreis und Aktienmärkte!" sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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