UBS stuft AURUBIS AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aurubis mit einem Kursziel von 160 Euro auf "Neutral" belassen. Das Angebot von Schwefelsäure auf dem Weltmarkt habe sich durch den Nahost-Krieg merklich verknappt, schrieb Daniel Major am Freitag. Der Exportstopp von China ab Mai und mögliche Lieferbegrenzungen Indiens verstärkten diese Tendenz noch. Bei Aurubis falle Schwefelsäure als Nebenprodukt an. Major sieht 8 bis 9 Prozent Auftrieb für das operative Ergebnis durch höhere Schwefelsäure-Preise./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 10:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 186EUR auf Tradegate (20. April 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Daniel Major

Analysiertes Unternehmen: AURUBIS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 160,00 € , was einem Rückgang von -14,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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