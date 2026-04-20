BlackBerry und The IP Company gehen eine Partnerschaft ein, um zertifizierte sichere Kommunikationslösungen für Marine- und Militärumgebungen anzubieten

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen die Integration von BlackBerry SecuSUITE, das nach den höchsten internationalen Sicherheitsstandards zertifiziert ist, in das bewährte Wireless Communication & Messaging System (WCMS) von The IP Company prüfen – eine Plattform, die seit mehr als 20 Jahren in verschiedenen Marineflotten im Einsatz ist.

AMSTERDAM, 20. April 2026 /PRNewswire/ -- The IP Company gab heute eine strategische Partnerschaft mit BlackBerry Secure Communications bekannt, einem Geschäftsbereich von BlackBerry Limited (NYSE: BB) (TSX: BB) um weltweit hochsichere, zertifizierte Kommunikationslösungen für Marine- und Militärumgebungen bereitzustellen.

„Seit über zwanzig Jahren steht die Sicherung der maritimen Kommunikation im Mittelpunkt unserer Technologie", sagte Ronald Koppelman, CEO von The IP Company. „Als wir unsere Architektur erweitern wollten, brauchten wir einen Partner, der unsere kompromisslosen Standards teilt. Mit seinen CSfC- und NATO-Restricted-Zertifizierungen ist BlackBerry der perfekte Partner. Wir sind stolz darauf, unsere Plattform in das SecuSUITE-Ökosystem zu integrieren. Durch die Kombination unserer Technologien bieten wir Verteidigungsflotten eine sicherere und effektivere Kommunikationslösung."

Die geplante Integration soll Verteidigungsorganisationen in die Lage versetzen, sichere, rollenbasierte Kommunikation über Geheimhaltungsstufen bis hin zu „Secret" und „Top Secret" hinweg durchzuführen, wodurch der Einsatzbereich der Lösungen von The IP Company erweitert und komplexe, missionskritische Umgebungen unterstützt werden.

„Wir freuen uns, The IP Company als BlackBerry-Partner begrüßen zu dürfen", sagte Axel Conrad, Senior Director bei BlackBerry Secure Communications. „Ihre fundierte Fachkompetenz im Bereich der Marinekommunikation, kombiniert mit der zertifizierten und missionskritischen sicheren Kommunikationsplattform von BlackBerry, schafft ein überzeugendes und vertrauenswürdiges Angebot für Kunden aus dem Verteidigungsbereich."

Regierungen und Organisationen in den Bereichen Verteidigung und kritische Infrastruktur legen zunehmend Wert auf sichere Kommunikation als Eckpfeiler der nationalen Sicherheit.Als Kernpfeiler von BlackBerry Secure Communications wird SecuSUITE durch Zertifizierungen wie NIAP, NATO Restricted, BSI und CSfC gestützt und ermöglicht es Hochrisikosektoren, Sprachkommunikation, Messaging, Dateiaustausch und Krisenkoordination zuverlässig zu sichern. SecuSUITE genießt das Vertrauen aller G7-Regierungen, der meisten G20-Mitglieder und von 8 der 10 weltweit führenden Banken und schützt sensible Gespräche und groß angelegte Operationen weltweit.