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    AKTIE IM FOKUS

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    VW sehr schwach - Zurückhaltung vor Quartalszahlen, Lies-Aussage

    Für Sie zusammengefasst
    • VW Vorzugsaktien fallen stärker auf 90,42 Euro
    • Ölpreis infolge Irankonflikt belastet Autosektor
    • Niedersachsen erwägt China Produktion in VW Werken
    AKTIE IM FOKUS - VW sehr schwach - Zurückhaltung vor Quartalszahlen, Lies-Aussage
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzugsaktien von Volkswagen haben am Montag im Dax überdurchschnittlich verloren. Zuletzt lagen sie mit minus 2,5 Prozent auf 90,42 Euro im hinteren Feld. Steigende Ölpreise aufgrund des sich erneut verschärfenden Iran-Konflikts und damit Sorgen vor einer weiteren Abkühlung der Konjunktur belasteten den europäischen Autosektor insgesamt.

    Bei Volkswagen trübten darüber hinaus Aussagen von Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies die Stimmung. Wie der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, ist er offen für Gespräche über die Möglichkeit, chinesische Autohersteller Fahrzeuge in den deutschen Volkswagen-Werken produzieren zu lassen, da Volkswagen weiter mit Entlassungen und Überkapazitäten an seinen Standorten zu kämpfen habe. "Eine Art Offenbarungseid" nannte dies ein Händler.

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    Das Land Niedersachsen ist mit 20 Prozent Stimmrechtsanteil der zweitgrößte Anteilseigner von VW nach der Beteiligungsholding Porsche SE und hat bei wichtigen Entscheidungen ein Vetorecht.

    Mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht wird zudem die Investmentbank Goldman Sachs etwas vorsichtiger. Das operative Ergebnis dürfte etwas unter den Erwartungen liegen, schrieb Analyst Christian Frenes am Montag in seinem Ausblick und kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2028. Er berücksichtigt dabei auch die aktuellen Erwartungen an den Sportwagenbauer Porsche AG und den Nutzfahrzeughersteller Traton ./ajx/ck/ag/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 90,36 auf Tradegate (20. April 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +3,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,62 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 97,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 135,00EUR was eine Bandbreite von +7,56 %/+49,70 % bedeutet.




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