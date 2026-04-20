BERNSTEIN RESEARCH stuft FRAPORT AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Alex Irving sieht Fraport besonders vom Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs betroffen. Er begründet dies am Montag mit der starken Abhängigkeit von den Netzwerk-Airlines und vom Europa-Geschäft sowie den hohen Verbindlichkeiten./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 75,70EUR auf Tradegate (20. April 2026, 11:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 84,00 € , was eine Steigerung von +11,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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