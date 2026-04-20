ANALYSE-FLASH
Bernstein hebt Ziel für BASF auf 61 Euro - 'Outperform'
- Bernstein Research hebt BASF-Kursziel auf 61 Euro
- Einstufung bleibt auf Outperform durch Bernstein
- Nahostkrieg reduziert Überkapazitäten in Chemie
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen. Hooper nennt hier explizit BASF und die nun nicht mehr negativ eingestuften Arkema./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 52,66 auf Tradegate (20. April 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,89 %.
Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,10 Mrd..
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -24,20 %/+19,39 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 61 Euro
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