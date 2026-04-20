Bernstein hebt Ziel für BASF auf 61 Euro - 'Outperform'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 52,66 auf Tradegate (20. April 2026, 11:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,89 %.

Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 47,10 Mrd..

BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -24,20 %/+19,39 % bedeutet.