BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit Blick auf das Thema Treibstoffknappheit im Zuge des Nahost-Kriegs sieht Analyst Alex Irving Ryanair in Europa am besten dastehen, wie er am Montag schrieb./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 01:43 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 7,794EUR auf Tradegate (20. April 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



