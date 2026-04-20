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    Münchener Hypothekenbank eG / Münchener Hypothekenbank mit sehr gutem ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Neugeschäft um 11 Prozent auf 3,4 Mrd Euro erhöht
    • Harte Kernkapitalquote auf 21,0 Prozent gesteigert
    • Pfandbrief und grüne Anleihe erfolgreich platziert
    OTS - Münchener Hypothekenbank eG / Münchener Hypothekenbank mit sehr gutem ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Münchener Hypothekenbank mit sehr gutem Ergebnis 2025 München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank blickt auf eine positive Entwicklung des Geschäftsjahres 2025 zurück. Trotz einer schwachen Konjunktur und einer verhaltenen Nachfrage auf den Immobilienmärkten konnte sie ihr Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr ausweiten und einen sehr guten Jahresüberschuss erzielen.

    "Wir haben unsere strategischen Ziele erreicht und unsere Marktposition weiter gestärkt", sagte Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank.

    Ertragslage bleibt stabil - Neugeschäft ausgebaut

    Der Zinsüberschuss belief sich auf 512,2 Mio. Euro (2024: 532,5 Mio. Euro) und entwickelte sich damit besser als geplant. Der Provisionssaldo verbesserte sich auf minus 62,8 Mio. Euro (2024: minus 64,3 Mio. Euro). Daraus ergab sich ein Zins- und Provisionsüberschuss von 449,4 Mio. Euro (2024: 468,1 Mio. Euro). Der Verwaltungsaufwand erhöhte sich auf 171,3 Mio. Euro (2024: 152,3 Mio. Euro), was im Wesentlichen auf Projekte im regulatorischen Bereich sowie auf die strategische Weiterentwicklung der Bank zurückzuführen ist.

    Das Hypothekenneugeschäft stieg um 11 Prozent auf 3,4 Mrd. Euro (2024: 3,1 Mrd. Euro). Damit erreichte die Münchener Hypothekenbank ihre Planziele. In der privaten Wohnimmobilienfinanzierung konnte die Bank das Neugeschäft auf 1,9 Mrd. Euro steigern (2024: 1,7 Mrd. Euro). Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft in der Schweiz mit einem Plus von 72 Prozent auf 431 Mio. Euro. In der gewerblichen Immobilienfinanzierung sagte die Bank ein Gesamtvolumen von über 1,5 Mrd. Euro zu (2024: 1,4 Mrd. Euro).

    Erfolgreiche Refinanzierung am Kapitalmarkt

    Auf den Pfandbriefmärkten konnte die Münchener Hypothekenbank ihre starke Position weiter ausbauen. Unter den großvolumigen Emissionen der Bank ragte ein Hypothekenpfandbrief im Benchmarkformat mit einem Volumen von 500 Mio. Euro heraus, der im weiteren Verlauf des Jahres auf 750 Mio. Euro aufgestockt wurde. Ferner emittierte die Bank eine grüne Senior-Non-Preferred-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, die bei Investoren, die gezielt in dieses Segment investieren, auf großes Interesse stieß. Darüber hinaus konnte die Münchener Hypothekenbank eine weitere Tier-2-Anleihe erfolgreich am Markt platzieren.

    Kapitalbasis gestärkt

    Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft war weiterhin von der herausfordernden Marktlage geprägt. Sie belief sich per Saldo (inklusive Pauschalwertberichtigungen) auf 98,8 Mio. Euro (2024: 126,8 Mio. Euro). Nach Steueraufwendungen in Höhe von 69,8 Mio. Euro (2024: 79,3 Mio. Euro) verblieb ein Jahresüberschuss von 106,1 Mio. Euro (2024: 105,6 Mio. Euro).

    Die Münchener Hypothekenbank stärkte ihre Kapitalausstattung weiter. Der Eigenmittelbestand erhöhte sich auf 2,51 Mrd. Euro (2024: 2,48 Mrd. Euro). Die Eigenkapitalausstattung liegt somit weiterhin deutlich über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Die harte Kernkapitalquote belief sich zum Jahresende 2025 auf 21,0 Prozent (2024: 16,7 Prozent). Die Gesamtkapitalquote betrug 28,0 Prozent (2024: 22,2 Prozent).

    Ausblick

    Für das laufende Jahr 2026 hat sich die Münchener Hypothekenbank das Ziel gesetzt, im Hypothekenneugeschäft um zwölf Prozent auf 3,8 Mrd. Euro zu wachsen. Dabei erwartet die Bank jedoch vor dem Hintergrund erhöhter geopolitischer Spannungen und deren dämpfender Effekte auf Konjunktur, Investitionsbereitschaft und Finanzierungsbedingungen weiterhin spürbare Unsicherheiten an den Märkten für Wohn- und Gewerbeimmobilien.

    Insgesamt rechnet die Bank mit einem stabilen Geschäftsergebnis und einem Jahresüberschuss, der sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt.

    Der Geschäftsbericht 2025 ist unter http://www.mhb.de veröffentlicht.

    Pressekontakt:

    Dr. Benno-Eide Siebs
    Pressesprecher
    Abteilungsdirektor Kommunikation und Marketing
    Stab
    Münchener Hypothekenbank eG
    Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
    Tel. 089 5387-2020
    mailto:Benno-Eide.Siebs@mhb.de

    Konstantin Louisoder
    Stellvertretender Pressesprecher
    Kommunikation und Marketing
    Stab
    Münchener Hypothekenbank eG
    Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
    Tel. + 49 89 5387-2022
    mailto:Konstantin.Louisoder@mhb.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65861/6258710 OTS: Münchener Hypothekenbank eG






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