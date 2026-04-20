Autonomer Fahrdienst
Tesla schickt Robotaxis in neue Städte: Die nächste Offensive?
Tesla drückt beim Robotaxi aufs Tempo und expandiert in zwei neue Städte. Aber reicht das schon, um die große autonome Wette zu rechtfertigen?
- Tesla expandiert Robotaxis nach Dallas und Houston
- Videos zeigen fahrerlose Model Y ohne Aufsicht
- Wirtschaftliche Relevanz und Flottengröße unklar
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Tesla hat seinen autonomen Fahrdienst auf Dallas und Houston ausgeweitet und damit die Einführung seines Robotaxi-Angebots in den USA fortgesetzt. Dies passiert, nachdem das Programm im vergangenen Jahr in Austin gestartet wurde, wie Reuters am Sonntag berichtete. Dem Bericht zufolge veröffentlichte das Unternehmen Videos, die fahrerlose Tesla Model Y SUVs ohne menschliche Aufsicht auf den Vordersitzen zeigen, Tesla machte aber keine Angaben zur Flottengröße oder Preisgestaltung.
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Reuters fügte hinzu, dass das Unternehmen Videos veröffentlichte, die fahrerlose Tesla Model Y SUVs ohne menschliche Aufsicht auf den Vordersitzen zeigen. Die jüngste Markteinführung unterstreiche das Bestreben des Unternehmens, die autonome Mobilität trotz vorheriger Verzögerungen bei einer breiteren Einführung in den USA auszuweiten.
Operativ ist noch vieles unklar: Wie viele Fahrzeuge wirklich fahren, wie groß die Gebiete sind, ob dauerhaft ohne Aufsicht gefahren wird und wann das wirtschaftlich relevant wird, ist öffentlich weiter offen. Reuters schreibt ausdrücklich, dass viel von Teslas Bewertung an dieser Wette auf autonome Mobilität hängt.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 337,6EUR auf Tradegate (20. April 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.