Philion SE: Insolvenz, Finanzzahlen & Jahresabschluss 2021 – Jetzt informieren
Im Insolvenzverfahren der Philion SE legt der Verwalter erste, noch ungeprüfte Zahlen vor – mit deutlichen Verlusten und ausstehender Prüfung der Jahre 2021 bis 2024.
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- Insolvenzverfahren über das Vermögen der Philion SE wurde eröffnet; der Insolvenzverwalter veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2021.
- Wesentliche vorläufige Kennzahlen: Umsatz 6.101,26 €; Jahresfehlbetrag 696.993,39 €; Bilanzsumme 8.214.315,22 €; nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 8.214.315,22 €.
- Die veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und basieren auf der internen Rechnungslegung; eine Abschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer läuft, Änderungen sind möglich.
- Der Insolvenzverwalter rechnet damit, die vollständigen vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für die Geschäftsjahre 2021–2024 bis Ende April 2026 vorzulegen.
- Die geprüften Jahresabschlüsse für 2021–2024 sollen voraussichtlich im Laufe Mai 2026 veröffentlicht werden; ein konkreter Termin steht noch nicht fest und Verzögerungen aufgrund des Insolvenzverfahrens sind möglich.
- Kontakt des Insolvenzverwalters: Joachim Voigt‑Salus (VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter), E‑Mail: berlin@voigtsalus.de; Mitteilung als Insiderinformation über EQS am 20.04.2026 veröffentlicht.
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