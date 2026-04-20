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    Messerundgang

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    Merz und Lula laufen getrennt

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz und Lula gingen beim Messestand getrennt
    • Merz setzte Rundgang allein ohne Lula am Messestand
    • Abschlussstatement entfiel, Messe zeigte sich überrascht
    Messerundgang - Merz und Lula laufen getrennt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der traditionelle Kanzler-Messerundgang ist anders als geplant verlaufen: Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sind getrennt über das Gelände gegangen. Bereits kurz nach dem Eröffnungsstatement am Stand des Partnerlandes Brasilien trennten sich die beiden. Während sich Lula weitere Stände brasilianischer Aussteller anschaute, zog Merz ohne ihn weiter.

    Polizei und Verantwortliche der Messe zeigten sich überrascht: "Das haben wir noch nie erlebt", hieß es. Merz absolvierte seinen Rundgang dann ohne den Staatsgast aus Brasilien. Eigentlich war geplant, dass die beiden Politiker den Rundgang gemeinsam absolvieren.

    Auch das gemeinsame Abschlussstatement fiel aus. Präsident Lula blieb derweil bei den brasilianischen Ständen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Zu den Gründen machte die Messe auf Anfrage zunächst keine Angaben./fjo/DP/nas





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