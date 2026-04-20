AUTO1 Group - Aktie verliert deutlich -5,06 % - 20.04.2026

Die AUTO1 Group Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,06 % auf 19,795€. Damit verliert die Aktie -1,055 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der AUTO1 Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,14 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,06 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AUTO1 Group insgesamt ein Minus von -27,96 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +13,75 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,42 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -24,41 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,38 % geändert.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,75 % 1 Monat +35,42 % 3 Monate -27,96 % 1 Jahr +5,20 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 20.04.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,40 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.