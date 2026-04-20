Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.04.26
Foto: Stringer - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,58 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-1,15 %), DAX Performance (-1,13 %), VanEck Morning. Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (+0,12 %), DAX-Future (-1,10 %).
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX-Future
|DN0HLZ
|Long
|402,23 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|NB5RTL
|Long
|6,19
|206,83 Tsd.
|DAX Performance
|DFJ5RG
|Long
|2,40
|199,84 Tsd.
|NASDAQ 100
|VY0FWU
|Long
|10,60
|124,50 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Allianz SE
|SJ796D
|Long
|19,30
|89,50 Tsd.
|DAX Performance
|FA1ZZH
|Short
|17,57
|79,65 Tsd.
|S&P 500
|PG90SJ
|Long
|50,90
|54,59 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7AZB
|Long
|14,28
|37,28 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|SX1248
|Long
|12,22
|27,00 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Sonstige
|A4D5HG
|4,45 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|UBS0SU
|1,54 Mio.
|VanEck Morning. Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
|
Bonus Garantie
|GV8RMD
|727,20 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|VK6G7H
|413,10 Tsd.
|AXA S.A.
|
Sonstige
|DK1DW1
|315,61 Tsd.
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