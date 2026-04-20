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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.04.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.04.26
    Foto: Stringer - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.04.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX Select Dividend 30 Price Index (EUR) (-0,58 %) genz vorne. Gefolgt von EURO STOXX 50 Price Index (-1,15 %), DAX Performance (-1,13 %), VanEck Morning. Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (+0,12 %), DAX-Future (-1,10 %).

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX-Future DN0HLZ Long 402,23 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future NB5RTL Long 6,19 206,83 Tsd.
    DAX Performance DFJ5RG Long 2,40 199,84 Tsd.
    NASDAQ 100 VY0FWU Long 10,60 124,50 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Allianz SE SJ796D Long 19,30 89,50 Tsd.
    DAX Performance FA1ZZH Short 17,57 79,65 Tsd.
    S&P 500 PG90SJ Long 50,90 54,59 Tsd.
    DAX Performance PJ7AZB Long 14,28 37,28 Tsd.
    Deutsche Bank AG SX1248 Long 12,22 27,00 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX Select Dividend 30 Price Index (EUR)
    Sonstige
    		A4D5HG 4,45 Mio.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Sonstige
    		UBS0SU 1,54 Mio.
    VanEck Morning. Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
    Bonus Garantie
    		GV8RMD 727,20 Tsd.
    DAX Performance
    Classic
    		VK6G7H 413,10 Tsd.
    AXA S.A.
    Sonstige
    		DK1DW1 315,61 Tsd.



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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 20.04.26 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 20.04.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.
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