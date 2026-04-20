DAX - Kurs auf nächstes Gap bei 25.149 Punkten

Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: DAX Bullish 60% Der DAX schloss am Freitag bei 24.650 Punkten mit einer langen bullischen Tageskerze. Im Tageshoch wurden 24.799 Punkte erreicht. Am heutigen Montag startete der DAX mit einem Rücklauf in die neue Handelswoche und eröffnete bei 24.530 Punkten. Kurz nach Börsenbeginn zeigt sich der DAX um 24.400 Punkte weiter tiefer. Es ist aktuell aber weiterhin mit eher normalen Korrekturen im übergeordneten Aufwärtstrend im DAX zu rechnen, wobei der nächste Zielbereich das offene Gap um 25.149 Punkte wäre. Im Chart zeigt sich der Bereich 24.200/24.100 als kurzfristige Unterstützungszone. Über das Wochenende hat sich die Lage im Nahen Osten erneut verschärft. Der Iran hatte am Freitag die Straße von Hormus für den kommerziellen Schiffsverkehr geöffnet, am Samstag aber die Öffnung wieder zurückgenommen mit der Begründung, die USA hätten ihre Verpflichtungen nicht erfüllt und iranische Häfen blockiert. Trump kündigte zwar an, Unterhändler nach Pakistan zu schicken, iranische Staatsmedien bestritten jedoch jegliche Teilnahme Teherans an weiteren Gesprächen. Trump teilte auf Truth Social mit, die US-Navy habe das iranische Schiff TOUSKA im Golf von Oman beschossen, außer Gefecht gesetzt und von Marines entern lassen. Damit dreht sich die Eskalationsspirale erneut weiter, nachdem die Märkte letzte Woche auf Rekordhöhen gestiegen waren.

Bereits am Morgen um 08:00 Uhr lieferten die deutschen Erzeugerpreise für März ein alarmierendes Signal: +2,5 % im Monatsvergleich bei einer Prognose von +1,4 % und einem Vorwert von -0,5 %. Das ist der stärkste Anstieg seit langem und spiegelt die massiv gestiegenen Energiepreise im Zuge des Irankonflikts wider. Die Erzeugerpreise laufen den Verbraucherpreisen voraus. Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte sich in den kommenden Monaten daher weiter aufbauen. China hat die Loan Prime Rates wie erwartet unverändert belassen (5Y bei 3,50 %, 1Y bei 3,00 %). Das chinesische BIP für Q1 lag letzte Woche mit 5,0 % deutlich über der Prognose von 4,8 % und über dem Vorquartal von 4,5 %. Die chinesische Wirtschaft hat den Irankrieg bisher erstaunlich gut absorbiert. Die AAII-Umfrage (Stichtag 15. April) zeigt 42,8 % Bären, 31,7 % Bullen und 25,5 % Neutrale. Die Bärenquote liegt weiterhin deutlich über dem historischen Durchschnitt von 31,0 % und wirkt als antizyklischer Kontraindikator, deutet also eher steigende Kurse unter normalen Korrekturen an.