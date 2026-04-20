    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFT Wilshire 5000 Index IndexvorwärtsNachrichten zu FT Wilshire 5000 Index

    Teuerster Markt aller Zeiten

    2601 Aufrufe 2601 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wer jetzt noch kauft, ignoriert Warren Buffetts Crash-Warnung

    Während Anleger weiter zugreifen, erreicht der Buffett-Indikator ein historisches Hoch. Genau solche Phasen endeten oft schmerzhaft.

    Für Sie zusammengefasst
    Teuerster Markt aller Zeiten - Wer jetzt noch kauft, ignoriert Warren Buffetts Crash-Warnung
    Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx | zz/NPX/STAR MAX/IPx

    Warren Buffett hat ihn einst als Warnsignal beschrieben, heute steht er höher als je zuvor: Der sogenannte Buffett-Indikator ist auf rund 232 Prozent gestiegen und sendet damit ein deutliches Alarmsignal für den US-Aktienmarkt. Die Kennzahl setzt den Gesamtwert des Aktienmarktes ins Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Steigt sie stark über den historischen Durchschnitt, gelten Aktien als teuer. Buffett warnte schon vor mehr als zwei Jahrzehnten: Wer bei solchen Niveaus kauft, "spielt mit dem Feuer".

    Bekannt wurde der Indikator nach einem Fortune-Beitrag aus dem Jahr 2001 – kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Damals hatte das Verhältnis zeitweise etwa 200 Prozent erreicht. Anschließend verlor der S&P 500 bis 2002 fast die Hälfte seines Wertes. Auch Ende 2021 kletterte die Kennzahl erneut auf rund 200 Prozent, bevor der Markt im folgenden Jahr deutlich nachgab.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.906,25€
    Basispreis
    6,89
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.311,26€
    Basispreis
    6,70
    Ask
    × 10,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nun liegt der Wert noch darüber. Gleichzeitig eilt der S&P 500 von Rekord zu Rekord und erreichte zuletzt rund 7126 Punkte. Für Skeptiker ist das ein Warnzeichen: Noch nie waren Aktien gemessen an der Wirtschaftsleistung so hoch bewertet. Hinzu kommt, dass auch klassische Bewertungsmaßstäbe angespannt wirken. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 liegt bei über 28 und damit deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von etwa 17.

    Die Kritiker argumentieren, dass zwei Entwicklungen kaum dauerhaft haltbar seien: Erstens erzielen Unternehmen derzeit außergewöhnlich hohe Gewinne im Verhältnis zur Gesamtwirtschaft. Zweitens zahlen Anleger immer höhere Preise für diese Gewinne. Sollte sich beides normalisieren, könnten die Kurse deutlich unter Druck geraten.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Doch es gibt auch Gegenstimmen. Viele Investoren halten den Buffett-Indikator inzwischen für weniger aussagekräftig als früher. Der Grund: Der US-Aktienmarkt wird heute von globalen Tech-Konzernen dominiert, deren Gewinne weit über die US-Wirtschaft hinaus erwirtschaftet werden. Unternehmen wie Microsoft, Nvidia oder Alphabet hängen nicht allein vom amerikanischen Bruttoinlandsprodukt ab. Zudem treibt der Boom rund um künstliche Intelligenz die Gewinnerwartungen weiter nach oben.

    Große Vermögensverwalter wie BlackRock setzen deshalb weiter auf US-Aktien. Andere Strategen trauen dem S&P 500 sogar noch höhere Kurse zu. Sie verweisen auf starke Unternehmenszahlen, hohe Liquidität und anhaltende Kapitalzuflüsse.

    Trotzdem bleibt die Mahnung des Altmeisters aktuell. Der Buffett-Indikator sagt nicht, wann ein Markt fällt. Er zeigt aber, wie weit sich Bewertungen bereits von historischen Normen entfernt haben. Und je höher diese Abweichung steigt, desto größer wird das Risiko, dass Euphorie irgendwann in Ernüchterung umschlägt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Teuerster Markt aller Zeiten Wer jetzt noch kauft, ignoriert Warren Buffetts Crash-Warnung Während Anleger weiter zugreifen, erreicht der Buffett-Indikator ein historisches Hoch. Genau solche Phasen endeten oft schmerzhaft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     