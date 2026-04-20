ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Bayer Kursziel von 54 auf 55 Euro
- Einstufung bleibt auf Buy Quartalsausblick positiv
- Durnell-Fall vor oberstem US-Gericht im Fokus
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ergebnis des ersten Quartals dürfte über den Erwartungen liegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht Mitte Mai. Die anstehende mündliche Verhandlung des Durnell-Falls vor dem obersten US-Gericht stehe zunächst im Fokus. Quigley wartet aber die Entscheidung ab./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 40,72 auf Tradegate (20. April 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 40,04 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +5,42 %/+34,84 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 55 Euro
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