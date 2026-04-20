Goldman hebt Ziel für Bayer auf 55 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,59 % und einem Kurs von 40,72 auf Tradegate (20. April 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +1,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 40,04 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von +5,42 %/+34,84 % bedeutet.