Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 310 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 263,9 auf Tradegate (20. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +5,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,18 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +3,75 %/+17,38 % bedeutet.