ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 310 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel Deutsche Börse auf 310 Euro
- Analystin Dargan erwartet starke Quartalszahlen
- Markterwartungen fürs Gesamtjahr haben Luft nach oben
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Grace Dargan rechnet für die Eschborner wie auch die Euronext mit starken Quartalsberichten, wie sie am Montag in ihrem Ausblick schrieb. Die Markterwartungen an das Gesamtjahr hätten Luft nach oben./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 03:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:00 / GMT
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 263,9 auf Tradegate (20. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +5,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 50,18 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 274,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +3,75 %/+17,38 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 310 Euro
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Community Beiträge zu Deutsche Boerse - 581005 - DE0005810055
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Ich sehe die DB eher weiterhin korrekturgefährdet.
Solange der Iran-Krieg andauert, kann dieser Wert hier eigentlich nur weiter steigen. Selbst, wenn der Krieg irgendwann endet, ist der Wert hier für mich weiterhin ein Top Pick. Es "droht" bald ein neues Allzeithoch.