ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für K+S auf 11,70 Euro - 'Sell'
- Berenberg hebt K+S Kursziel auf 11,70 Euro an
- Einstufung bleibt Sell trotz positivem Quartal
- Positive Preisentwicklung als temporär eingeschätzt
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 9,50 auf 11,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen für die Kali-Preise und damit auch für die Kasseler, schrieb Lucy Bi am Freitagnachmittag. Sie hält die positive Entwicklung aber für temporär und geht von steigenden Kapazitäten im ohnehin üppig versorgten Markt aus./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 14,52 auf Tradegate (20. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,48 %.
Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,60 Mrd..
K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/-3,45 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 11,70 Euro