Berenberg hebt Ziel für K+S auf 11,70 Euro - 'Sell'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur K+S Aktie

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 14,52 auf Tradegate (20. April 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der K+S Aktie um -6,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,48 %.

Die Marktkapitalisierung von K+S bezifferte sich zuletzt auf 2,60 Mrd..

K+S zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von -31,03 %/-3,45 % bedeutet.