ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Bechtle auf 40 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel Bechtle von 41 auf 40 Euro
- UBS belässt Einstufung auf Buy trotz Senkung
- Dynamik des Vorsteuergewinns dürfte nachlassen
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 41 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik des Vorsteuergewinns des IT-Dienstleisters lasse wohl nach, schrieb Christopher Tong am Freitag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 31,28 auf Tradegate (20. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd..
Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +9,04 %/+66,77 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 40 Euro
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https://www.bechtle.com/ueber-bechtle/presse/pressemeldungen/2026/bechtle-auf-der-hannover-messe-2026
ich bekomme schon jahrelang den Newsletter von Bechtle und ja ich habe nun auch meine erste Position gekauft,,,,