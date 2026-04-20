UBS senkt Ziel für Bechtle auf 40 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bechtle Aktie

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 31,28 auf Tradegate (20. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bechtle Aktie um +6,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd..

Bechtle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von +9,04 %/+66,77 % bedeutet.